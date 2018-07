Pregleda (30 dana / ukupno): 62 / 62

Naučite Shell skriptovanje

Ova knjiga je namenjena čitaocima koji su vešti u radu na Linuxu i koji žele da nauče više o shell skriptovanju da bi poboljšali efikasnost i praktične veštine. Sledi nekoliko primera u kojima možete da primenite veštine koje se uče u ovoj knjizi:

- shell skriptovanje za automatizaciju zadataka, kao što je periodično kreiranje rezervne kopije

- administracija sistema

- održavanje baze podataka i kreiranje rezervne kopije

- obrada testa i generisanje izveštaja

- prilagođavanje pokretanja sistema

- razvoj ugrađenih Linux proizvoda

Šta obuhvata ova knjiga

U Poglavlju 1, “Početak rada i shell skriptovanje”, predstavljeni su različiti načini za pisanje i pokretanje shell skriptova. Takođe ćemo vam predstaviti načine za obradu fajlova i direktorijuma i upotrebu dozvola.

U Poglavlju 2, “Detaljnije o upravljanju procesima, kontroli posla i automatizaciji”, biće reči o osnovnom upravljanju procesima. Naučićete više o komandi ps i o upravljanju poslovima pomoću komandi kao što su jobs, fg, bg, kill i pkill. Kasnije ćete učiti o alatkama za kontrolu procesa top, iostat, vmstat i sar.

U Poglavlju 3, “Upotreba obrade teksta i filtera u skriptovima”, upoznaćete upotrebu komandi more, less, head i tail. Takođe ćete učiti o alatkama za obradu teksta, kao što su cut, paste,comm i uniq. Saznaćete šta su standardni ulaz, izlaz i standardna greška. Kasnije ćete učiti o meta karakterima i poklapanju obrazaca pomoću alatki VI i grep.

U Poglavlju 4, “Upotreba komandi”, saznaćete kako shell interpretira bilo koju komandu koja je uneta u komandnu liniju. Takođe ćete detaljnije učiti o zameni komande, separatorima i usmeravanjima.

U Poglavlju 5, “Istraživanje izraza i promenljivih”, biće reči o promenljivim uopšteno, a konkretno o promenljivim okruženja, što uključuje i način eksportovanja promenljivih okruženja, podešavanje, menjanje, promenljive read-only, argumente komandne linije i kreiranje i obradu nizova.

Poglavlje 6, “Dobri trikovi u shell skriptovanju”, posvećeno je ispravljanju grešaka, operatoru here i interaktivnim shell skriptovima za upotrebu unosa sa tastature i obradi fajla.

U Poglavlju 7, “Izvršavanje aritmetičkih operacija u shell skriptovima”, opisano je izvršavanje aritmetičkih operacija na različite načine, kao što je upotreba komandi declare, let, expr i aritmetičkih izraza. Takođe ćete učiti o predstavljanju brojeva u različitim bazama, kao što su hex, octal i binary. Osim toga, u ovom poglavlju je opisana upotreba pomoćnog programa bc za izvršavanje aritmetičkih operacija sa decimalnim brojevima ili razlomcima.

Poglavlje 8, “Automatizacija donošenja odluka u skriptovima”, posvećeno je donošenju odluka u skriptovima upotrebom Testa i iskaza if-else i prebacivanjem slučaja. Takođe ćete naučiti kako da upotrebite selekciju pomoću petlje for, zajedno sa menijem.

U Poglavlju 9, “Automatizacija ponavljajućih zadataka”, govorimo o ponavljajućim zadacima, kao što je rutinska administracija pomoću petlje for, petlje while i petlje do while. Takođe ćete naučiti kako da kontrolišete petlje pomoću iskaza break i iskaza continue.

Poglavlje 10, “Upotreba funkcija”, posvećeno je funkcijama u shell skriptovima. Saznaćete kako da definišete i prikažete funkcije i kako se uklanja funkcija iz shella. Takođe ćete učiti o prosleđivanju argumenata u funkcije, deljenju podataka između funkcija, deklarisanju lokalnih promenljivih u funkciji, vraćanju rezultata iz funkcije i pokretanju funkcija u pozadini. Na kraju ćemo predstaviti upotrebu komandi source i .(dot). Koristićemo ove komande za upotrebu biblioteke funkcija.

U Poglavlju 11, “Upotreba naprednih funkcionalnosti u skriptovima”, tema je upotreba programskih klopki i signala. Takođe ćete učiti o kreiranju menija upotrebom pomoćnog programa dialog.

U Poglavlju 12, “Pokretanje sistema i prilagođavanje Linux sistema”, predstavićemo pokretanje Linux sistema, od uključivanja, do prijave korisnika. Osim toga, naučićete kako da prilagodite okruženje Linux sistema.

Poglavlje 13, “Podudaranje obrazaca i regularnih izraza pomoću editora sed i awk”, posvećeno je regularnim izrazima i upotrebi editora sed (stream editor) i awk za obradu teksta. Naučićete kako da upotrebite različite komande i opcije, zajedno sa primerima za upotrebu editora sed i awk.

U Poglavlju 14, “Kreiranje rezervne kopije i ugrađivanje drugih jezika u shell skriptove”, govorimo o kreiranju rezervne kopije lokalno i preko mreže. Takođe ćete učiti o automatizaciji kreiranja rezervne kopije korišćenjem pomoćnog programa crontab. Ovladaćete ugrađivanjem drugih jezika u bash skriptove, kao što su Python, Ruby i Pearl.

U Poglavlju 15, “Administracija baze podataka pomoću shell skriptova”, saznaćete kako se pišu i izvršavaju MySQL komande u shell skriptu i kako se pišu i izvršavaju Oracle komande u shell skriptu. Zahvaljujući znanju stečenom u ovoj knjizi, moći ćemo da automatizujete često upotrebljavane zadatke administracije baze podataka.