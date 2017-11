Laravel nedeljni pregled, plaćanje putem PayPala, napravite Guestbook, Twitter bot

Pregleda (30 dana / ukupno): 189 / 189

Ove nedelje je naš tim objavio samo jedan, ali veliki članak – o PayPalu (pogledajte u nastavku). Takođe, snimili smo jedan kraći „filozofski“ video o veštinama koje treba da naučite, a koje se ne odnose na pisanje kodova. Osim toga, objavili smo veliki broj uputstava iz zajednice. Uživajte!

Plaćanje putem PayPala u Laravelu: Ultimativni vodič





quickadminpanel.com

PayPal je jedan od najpopularnijih načina za prodaju/kupovinu stvari online. U ovom članku ćemo detaljno razmotriti kako to funkcioniše u radnom okviru Laravel. Pa, hajde da počnemo!

Kako da napravite listu želja u Laravelu 5.5

tjd-studio.com

Danas ćemo naučiti kako da napravite listu želju pomoću Laravela 5.5.X. Ovde treba da dobijemo user_id i product_id. Evo kako ćemo to uraditi.

Napravite Guestbook koristeći Laravel i Vue.js

scotch.io

Izgleda kul, zar ne? Nakon toga ćete kreirati konfiguracijsku datoteku i ukazati na naziv domena u javnoj fascikli (za mene će to biti http://guestbook).

Kreiranje Twitter bota u Laravelu – Jesús Amieiro

www.jesusamieiro.com

U ovom postu ću vam objasniti kako da kreirate Twitter bota u Laravelu. Ova aplikacija će periodično (svakog sata) i automatski slati slučajne tvitove (izabrane iz baze podataka) putem Laravelove usluge planiranja zadataka. Ovaj projekat nema grafički korisnički interfejs.

Predstavljeni su novi načini rutiranja u Laravelu 5.5

laravel-news.com

Laravel 5.5 je isporučio nekoliko odgovarajućih prečica za klasu Laravel Router koja eliminiše potrebu za kreiranjem kontrolera ili zatvaranja samo da biste vratili jednostavan prikaz ili preusmeravanje.

Alatke za debagiranje i razvoj u Laravelu 5.5

medium.com

Ranije sam napisao post o testiranju pomoćnih alatki u Laravelu 5.4. Ti koraci za podešavanje mogu biti dodati u svaku Laravel aplikaciju da bi testiranje postalo lakše i efektivnije. Isto tako, postoje alatke koje mogu biti dodate u svaki novi Laravel projekat da bi se olakšalo debagiranje u programiranju.

Moć Laravelovih „zadatih vrednosti“ rutiranja za kreiranje SEO stranica na osnovnom nivou

medium.com

Dakle, optimizacija pretraživača je nešto što čega se mnogi backend programeri pribojavaju. Ona je važna za napredak veb sajta, ali SEO sam po sebi predstavlja sasvim drugi posao koji je složen i, u suštini, prilično nezanimljiv.

Upoređivanje numerisanja stranica u radnim okvirima

medium.com

Veoma je zanimljivo kako različiti radni okviri (ORM-ovi) implementiraju numerisanje stranica. Radni okviri omogućavaju programerima da uštede vreme tako što će ponovo upotrebiti generičke module da bi mogli da se fokusiraju na druge oblasti.

Validacija API zahteva pomoću Javascripta i Laravela

m.serversideup.net

U poslednjem uputstvu (https://serversideup.net/api-form-submissions-javascript-vuex-laravel/) dodali smo jednostavan način na koji će korisnici dodati Cafe to Roast and Brew. Sada to funkcioniše odlično! Međutim, korisnik može da unese bilo šta u bilo koje polje obrasca ili da ne unese ništa i zapis o Cafeu će biti dodat.

Brzo AJAX pretraživanje pomoću Laravela i Vuea

pineco.de

Brzo pretraživanje je veoma popularna funkcija na sajtovima i u aplikacijama. U ovom postu ćemo pokušati da obuhvatimo ono što je važno za kreiranje komponente radi pretraživanja u realnom vremenu pomoću funkcija, kao što su debaunsiranje ili isticanje rezultata.

Ultimativni vodič za Laravel multi-tenant arhitekturu sa više baza podataka

medium.com

Pre nekog vremena napisao sam članak pod nazivom „Jednostavni multi-tenant u Laravelu“. Dobio sam mnogo dobrih povratnih informacija u vezi sa tim člankom. Ali taj članak je o internoj alatki za administraciju pomoću koje korisnik bira kojim tenantom (stanarom) želi da upravlja.

Laravel – dinamičko dodavanje ili uklanjanje polja pomoću JQuerya

itsolutionstuff.com

Danas ću podeliti sa vama kako da dodate više polja pomoću JQuerya u aplikaciji Laravel 5.5, a takođe sam implementirao validaciju dinamički generisanih polja. Dakle, ako ste dodali više dinamički generisanih polja koristeći Laravel validaciju, onda ste na pravom mestu.

Proširenje komande za migraciju u Laravelu radi dodavanja novih opcija

hackernoon.com

Pošto je naša multi-tenant aplikacija spremna, želimo da upotrebimo komande Laravelove konzole da bismo upravljali migracijama. U ovom članku ćemo videti kako možemo da proširimo implementaciju migracije u Laravelu da bismo na elegantan način upravljali svim šemama naše multi-tenant aplikacije.

SOLID je laž

medium.com

Verovatno ste mnogo puta čuli da programeri imaju zajednički mudri savet koji kaže da morate da napišete SOLID kod, koristite TDD, Dependency Injectin… U suštini, to znači da vam je potrebno više apstrakcije. Ali apstrakcija čini kod kompleksnijim.

Ako ne koristite ove usluge provajdera u Laravelu, onda ih nećemo ni registrovati.

medium.com

U Laravelu je svaka usluga odvojena u zasebne pakete kompozera. Organizovane su na takav način da možemo da ih koristimo odvojeno u našim php projektima, baš kao što Laravel koristi simfony komponente.

Šabloni repozitorijuma u Lumenu – yoonsin91 – Medium

medium.com

Šta su šabloni repozitorijuma? Ovako je Wikipedia opisala repozitorijume. Ja posmatram repozitorijume kao neku vrstu kolekcija. Oni sadrži entitete i izvore podataka. Možete da filtrirate i vraćate entitete u zavisnosti od potreba vaše aplikacije.

Kontrolna tabla (dashboard) za kontinuirano testiranje u Laravelu

laravel-news.com

Test Watcher je kontrolna tabla za kontinuirano testiranje koju je pomoću Laravela osmislio Antonio Carlos Riberio. Prema tvrdnjama autora, možete je smatrati kao „Laravel Horizon za sve vaše testove“. Podržava PHPUnit, Laravel Dusk, PhpSpec, Behat, Atoum i sva testna okruženja koja su izvršena u terminalu.

Alatke za pretraživanje u komandnoj liniji koje su namenjene programerima

laravel-news.com

Tokom poslednjih nekoliko godina poboljšao sam pretraživanja u komandnoj liniji pomoću nekoliko alatki koje su namenjene programerima. Ove alatke pomažu programerima da pronađu fraze i šablone u tekstualnim datotekama u nepoznatoj bazi koda bez komplikovanog pretraživanja.

Funkcija Package Management u Laravelu

code.tutsplus.com

U ovom članku ćemo istraživati funkciju Package Management u okruženju Laravel. U tekstu ćemo videti primer iz stvarnog sveta da bismo prikazali svrhu ovog članka.

Objavljena je verzija Laravel v5.5.19

medium.com

Još jedna nedelja, još jedna verzija.