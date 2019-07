GraphQL nedeljni pregled

Pregleda (30 dana / ukupno): 127 / 127

Postman v7.2 podržava GraphQL!

Postman sada podržava GraphQL! Sa najnovijim ažuiriranjem, Postman može da šalje GraphQL upite u zahtev, upotrebi GraphQL promenljive, automatski završi upite i kreira/sačuva GraphQL šeme direktno u Postmanu. Pogledajte ovaj blog da biste videli primere svih novih funkcija i kako da započnete upotrebu GraphQL-a u Postmanu.

Poboljšavanje šema pomoću interfejsa

Ovaj članak opisuje šta su GraphQL interfejsi i kakok da ih impleentirate. Primeri šema su obezbeđeni u poređenju jedan pored drugog, o tome kako upotreba interfejsa pomaže u poboljšanju šema dodavanjem bolje čitljivosti, skalabilnosti i održavanja.

EdgeDB

EdgeDB je nova relaciona baza podataka sa ugrađenom GraphQL podrškom. Nova publikovana mapa opisuje detaljno viziju i budućnost proizvoda. Trenutno izgrađene GraphQL funkcije uključuju Querying Object Types i Querying Views a Access Control i Mutations su planirani za verziju 1.0.

Guild preuzima održavanje alatke merge-graphql-schemas, pa ćemo govoriti o upravljanju GraphQL šemama

Kao što je pomenuto u naslovu The Guild preuzima održavanje alatke merge-graphql-schemas, alatke koju je održavao OK Grow. U The Guildovom postu na ovu temu, Uri (osnivač The Guilda) objašnjava da će se merge-graphql-schemas alatka priključiti drugim alatkama za upravljanje šemama na kojima kompanija radi. Štaviše, u roku od nekoliko nedelja, dodatni članci će biti izdati o različitim temama koje se odnose na razdvajanje šema i slična rešenja.

VIDEO

GraphQL Conf - Live from Berlin