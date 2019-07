Laravel, nedeljni pregled vesti, saveta, videa

Pregleda (30 dana / ukupno): 130 / 130

Nakon 4 meseca “tišine”, još jedna obuka od mene - Laravel: PHPUnit testiranje za početnike . To je zapravo rešavanje problema uključivanja mladih programera u moj tim. Cilj je da oni prihvate najbolju praksu kao što je automatizovano testiranje, pa ako ste i vi jedan od onih koji “nikada nemaju vremena” za pokretanje testa, ova 90-minutna obuka je za vas.

U drugim novostima sam primetio da mi je mnogo jednostavnije da se izrazim, kada govorim o Laravel savetima, u video formatu nego u tekstu. Takođe, gledaocu daje mogućnost da vidi tačan proces, korak po korak, i nauči nešto što se ne odnosi na video (sećam se da sam puno naučio od Jeffrey Waya ili Adama Wathana, o pisanju koda). Dakle, verovatno LaravelDaily blog neće biti toliko aktivan i trebali biste da se prijavite na moj YouTube kanal ako još niste (vidite linkove video snimaka u listi).

Pogledajmo sada današnjih 25+ korisnih članaka i video snimaka, uživajte!

Novi kurs! Laravel: PHPUnit testiranje za početnike laraveldaily.teachable.com

U stvarnosti, automatizovano testiranje je prilično jednostavno - što ćete i videti u ovoj obuci. Da biste započeli testiranje jednostavne funkcionalnosti, dovoljno je da investirate nekoliko sati i brzo ćete naučiti kroz osnovne primere.

Laravel Upwork istraživanje: da li je full-stack sada zahtev? [VIDEO] www.youtube.com

Mini-istraživanje iz ~100 Upwork poslova: koje druge tehnologije su popularne u Laravel projektima? Da li bismo svi trebali da učimo sada Vue? Ili Elasticsearch? Ili AWS svet?

Laravel Translation: Paket sa lepim AdminPanelom [VIDEO] www.youtube.com

Pregled paketa pod nazivom Laravel Translation autora Joe Dixona. Veoma jednostavan, pogodan UI administrativni panel bez nepotrebnih funkcija.

Možemo li priuštiti pisanje kvalitetnog softvera? [VIDEO] www.youtube.com

Problem: nemamo dovoljno vremena/budžeta da bismo izvršili TDD, pregled koda, nadgradnju Laravel verzije itd. U ovom video snimku predstaviću vam tri moguća rešenja i saveta.

Održavanje Laravela - video zvaničnog Laravel zaposlenog Dries medium.com

Puno ljudi se možda pita šta je potrebno za održavanje velikog projekta otvorenog koda kao što je Laravel i svih njegovih biblioteka otvorenog koda. U ovom video snimku ću vam predstaviti moju dnevnu rutinu.

Upotreba Laravel Blade komponenti i slotova www.larashout.com

Laravel Blade komponente i slotovi skraćuju vreme razvoja i pomažu nam da izgradimo odlične veb aplikacije. Ideja Blade komponenti i slotova je inspirisana VueJS-om za izgradnju HTML elemenata u ponovo upotrebljivim oblastima.

Vi šekorisnička aplikacija u Laravelu bez upotrebe dodatnog paketa — Deo I medium.com

Iako je Laravel veb razvoj učinio veoma jednostavnim i robustnim, za postizanje višekorisničkog okružanja je potrebno malo dodatnog posla. Dobro je što je jednostavnije nego što izgleda.

Laravel: Posrednički program za hvatanje odgovora medium.com

Ponekad aplikacije izvršavaju nešto što intenzivno troši resurse pa je mnogo bolje keširati rezultat i vratiti ga. Potpuno je u redu ovaj pristup, keširanja rezultata....dok Controller ne počne da gomila kod koji je odgovoran za upravljanje kešom u više metoda.

Održavanje više veb sajtova koji dele većinu njihovog koda www.reddit.com

Ja imam veb sajt A. Želim da kreiram veb sajt B koji deli oko 80% koda iz veb sajta A ali takođe uključuje i neke ključne razlike, ne samo u tekstu/temi.

Izdat je Laravel v5.8.24 blog.laravel.com

Laravel v5.8.24 izdat je 19.06.2019., i ovde možete da pročitate promene koje su izvršene u ovom izdanju.

Emitovanje pomoću Laravela, Passporta, Pushera & Vue.js-a medium.com

Naša omnichannel commerce platforma Skata u velikoj meri koristi podatke u realnom vremenu unutar backofficea.

Kako da upotrebite Swagger alatku za API dokumentaciju? promptsoftech.com

Swagger, je radni okvir koji se koristi za opis API-a pomoću uobičajenog jezika koji je svima poznat. Može da se naziva nacrt kuće, jer ga možemo uporediti sa nacrtom kuće.

Laravel JSON – Jednostavna omotačka funkcija za JSON za pronalaženje grešaka laravel-news.com

Kada smo napisali PHP 7.3: Pregled obrade grešaka za JSON, Jan Östlund je pomenuo paket koji je napisao, pod nazivom Laravel JSON. Laravel JSON je mali paket koji olakšava šifriranje i dekodiranje JSON-a.

Pokretanje Docker steka za veb razvoj josepostiga.com

Docker je najbolji način za izgradnju, deljenje i pokretanje aplikacije u oblaku. Nema sumnje! Vi bukvalno treba samo da konfigurišete infrastrukturu jednom, programski, i možete da pokrećete aplikaciju na svakom cloud provajderu. Takođe je veoma brz.

Slanje i primanje webhooka u Laravel aplikacijama freek.dev

Webhook je mehanizam u kojem aplikacija može da obavesti drugu aplikaciju da se nešto desilo. Tehnički, aplikacija šalje HTTP zahtev u tu drugu aplikaciju. U ovom postu bloga, želeo bih da predstavim dva paketa koji su nedavno izdati.

PHP Annotated Monthly – Jun 2019 blog.jetbrains.com

Dobrodošli u junsko izdanje PHP Annotated Monthly-a, sa svim najnovijim vestima i materijalima iz sveta PHP-a. Pročitajte više o PHP 7.4.0 alfa 1 izdanju, Doctrine kompaniji, novostima i prihvaćenim predlozima iz PHP Internalsa, Laravela, Symfonya, o korisnim alatkama i još mnogo više!

Laravel i n + 1 problem www.reddit.com

Prvi put pišem post. Povratne informacije su dobrodošle!

10 Laravel pomoćnih funkcija koje biste trebali da znate medium.com

Laravel ima puno pomoćnih funkcija koje obezbeđuju pogodan način upotrebe putanja, nizova i znakovnih nizova. Skoro je nemoguće poznavati ih sve. Većina programera poznaje one koje se najčešće koriste

Kako da potvrdite korisnički unos u Laravel Artisan konzolnoj komandi? medium.com

Ovde ćemo predstaviti savet za rešavanje problema sa kojim sam se danas susreo: napisao sam Laravel Artisan konzolnu komandu da bih omogućio kreiranje novog korisnika putem komandne linije. Za ovaj projekat, neka polja su potrebna za korisnika, kao što je na primer ime i prezime.

Tipizirana svojstva u PHP-u stitcher.io

Tipizirana svojstva klase su dodata u verziju PHP 7.4 i obezbeđuju veliko poboljšanje za PHP-ov sistem tipova. Ove promene su u potpunosti kompatibilne sa starijim verzijama. Ako niste sigurni koje su prednosti tipova, preporučujem da prvo pročitate ovaj post.

Alternativni način za organizovanje strukture Laravel direktorijuma stefanbauer.me

U ovom članku bih želeo da vam prikažem alternativni način organizovanja strukture Laravel direktorijuma. Mislim da je podrazumevana struktura odgovarajuća za većinu projekata. Ali kada se radi o većim projektima, potrebna je drugačija struktura.

Pregled PHP alatke isset() link.medium.com

Alatka isset() je najvažnija alatka na raspolaganju za potvrđivanje podataka u PHP-u. Kao što i naziv govori, dizajnirana je da verifikuje da li je podešena data promenljiva, vraćajući logičku vrednost na osnovu rezultata.

Ispravljanje greške fajla .gitignore laravel-news.com

Ponekad ćete možda kreirati fajl koji git neočekivano ignoriše. Iako se ne dešava često, može biti prilično teško shvatiti koji .gitignore fajl je odgovoran za ignorisanje fajla u projektu. Veoma je jednostavno kada upoznate korisnu komandu git!

GitHub Actions za PHP programere stefanzweifel.io

Ako ste programer koji koristi GitHub, verovatno ste već čuli za GitHub Actions. GitHub-ov novi automatizovani sistem (sličan CI funkciji GitLaba). Najavljen je oktobra 2018. i trenutno je još u beta fazi (možete se ovde prijaviti da biste dobili pristup).

7 apsolutnih istina koje sam naučio kao programer monicalent.com

Sledeće godine će biti 10.godina od kada sam formalno zaposlen kao programer. Deset godina! I pored mog stvarnog zaposlenja, 2/3 mog života gradim aplikacije na vebu.

