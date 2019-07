Python nedeljni pregled

Pregleda (30 dana / ukupno): 151 / 151

Dobrodošli u izdanje 402 Python informatora. Pređimo odmah na linkove za ovu nedelju.

Članci, tutoriali i razgovori

Matplotlib Tutorial

U ovoj seriji o Python programiranju, naučićete kako da upotrebite Matplotlib biblioteku. Matplotlib biblioteka nam omogućava da kreiramo neke grafikone lepog izgleda da bismo vizualizovali podatke u jednostavno razumljivim formatima. Ova serija obuhvata različite teme kao što su: prilagođavanje grafikona, različiti tipovi grafikona, unos podataka u grafikon u realnom vremenu i tako dalje.



99 načina da proširite Jupyter ekosistem

Kada god neko kaže ‘Možete to da uradite pomoću ekstenzije’ u Jupyter ekosistemu, često nije jasno o kakvoj vrsti ekstenzije govore. Jupyter ekosistem je veoma modularan i proširiv, pa postoji puno načina da ga proširite. Ovaj post je namenjen da obezbedi brz rezime najčešćih načina proširenja Jupytera, i linkova koji će vam pomoći da istražite ekosistem ekstenzija.



10 jednostavnik trikova da ubrzate analizu podataka u Pythonu

Saveti i trikovi, posebno u programerskom svetu, mogu da budu veoma korisni. Ponekad malo hakovanja može da vam uštedi puno vremena. Prečice ili dodatni moduli ponekad mogu da budu veoma korisni i mogu da poboljšaju produktivnost. U ovom članku pronaći ćete neke od mojih omiljenih saveta i trikova koje sam koristio i spojio u formu članka.



Bolje petlje: detaljniji pregled iteracija u Pythonu

Pythonove petlje for ne funkcionišu na isti način kao petlje for u drugim jezicima. U ovom članku ćemo detaljno opisati Pythonove petlje for i opisati kako one funkcionišu “ispod haube” i zašto funkcionišu na način na koji funkcionišu.



Long Short-Term Memory

Long Short-Term Memory (LSTM) Networks se često koriste za rešavanje različitih sekvencijalnih zadataka. Otkrićemo kako ove mreže funkcionišu i kako možemo da ih implementiramo.



Statistika za dinamičko određivanje cena u pozorištu

Kako da odredite cenu za Broadway šou?

Online/Inkrementalno učenje pomoću Kerasa i Cremea

U ovom tutorialu ćete naučiti kako da izvršite online/inkrementalno učenje pomoću Kerasa i Cremea na podacima koji su preveliki da bi se uklopili u memoriju.



Kernel Python

Magija minimalne standardne biblioteke.



Promena Django Rest Framework Viewsetova

mali savet kako da napišete neke krajnje tačke u Django Rest Frameworku.



Uvođenje veće bezbednosti u višekorisničke Django aplikacije pomoću alatke django-scopes



Kopiranje StackOverflowa



Automatsko prijavljivanje u Django aplikaciju pomoću eksterne autentifikacije



Želite da sarađujete na Cpythonu : Priključite se ovde !!



Interesantni projekti, alatke i biblioteke



oppia

Alatka za zajedničku izgradnju interaktivnih lekcija.



PyVista

3D crtanje i analiza mreže pomoću modernog interfejsa za Visualization Toolkit (VTK).



Automagica

Automagica je Smart Robotic Process Automation (SRPA) platforma otvorenog koda. Pomoću Automagica, automatizacija međuplatformskih procesa postaje jednostavna. Pomoću ove biblioteke otvorenog koda želimo da obezbedimo sveobuhvatan i konzistentan omotački program oko poznatih i manje poznatih biblioteka za automatizaciju.



Kloniranje glasa u realnom vremenu

Klonirajte glas za 5 sekundi da biste generisali proizvoljni govor u realnom vremenu.

craves.ai

Kontrolisanje robotske ruke na osnovu vida, ekonomičan sistem.



hazymaze

Čita i igra lavirinte u proširenoj stvarnosti.



Brancher

Python paket za korisnike za diferencijalni probabilistički zaključak.



pydoro

Pomodoro tajmer za terminal.



Nova izdanja



TensorFlow 1.14.0



Python 3.7.4rc1 i 3.6.9rc1



Zato 3.1



Predstojeći događaji i vebinari



Kreiranje pomoću Pythona - Boston, MA

Biće razgovora o sledećim temama

Učenje novih trikova starog CAD-a pomoću Pythona

Nosorog, piton i skakavac ulaze u bar

Avanture u Dunderlandu: Predstavljanje Python Data Modela - Philadelphia, PA

U ovom razgovoru ću pokušati da pojasnim neke stvari. Opisaću Pythonove double-underscore (“dunder”) metode, koji kombinuju ideje od preopterećenja operatera, dodatke i nasleđivanje, ali ih Python implementira na jedinstven način. Opisaćemo kako mogu da se upotrebe da bi klase simulirale ponašanje Pythonovih internih tipova kao što su liste i rečnici.

San Diego Python Meetup June 2019 - San Diego, CA

Govorićemo o sledećem

Testiranje koda u Pythonu

Natural Language Processing

Division i modulo: Kako ih Python tačno izvršava

Neizrecivi horor otkrića da niste napisali testove

pandas on Apache Spark - San Francisco, CA

Sledeći događaj uključuje Reynold Xina, suosnivača Databricksa, koji će nam ispričati kako možemo konačno da kreiramo projekte zasnovane na pandas, koji su beskonačno skalabilni upotrebom Databricksovog novog "Koalas" projekta otvorenog koda. Nakon toga će Googleov Hanoi Hantrakul govoriti o "Magenta" projektu, Googleovoj inicijativi upotrebe Al-a za poboljšanje ljudske kreativnosti.



Analiza podataka pomoću Pandas i Altaira - Washington, DC

Govorićemo o praktičnim aspektima analize stvarnih podataka pomoću Pythona, Pandasa i Altaira istraživanjem skupa podataka koju je kreirala policija Merilenda.



IndyPy Bytes: Diversity In Python - Indianapolis, IN

Govorićemo o alatkama i radnim okvirima za analitiku visoke performanse u Pythonu.