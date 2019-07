Ruby nedeljni pregled saveta, vesti, uputstava

Pregleda (30 dana / ukupno): 83 / 83

Ruby nedeljni pregled

6 promena koje ste možda propustili dolaze u Ruby 2.7 — Elementi kao što su Module#const_source_location, FrozenError#receiver i uklanjanje određenih, specijalnih, Perl-inspirisanih globalnih promenljivih. Takođe, ako pritisnete IRB, moći ćete da prikažete celu definiciju metoda odjednom, umesto liniju po liniju. SEBASTIAN SOGAMOSO

Tip Sorbet, ili priča o prvom usvajanju — Prošle nedelje, predstavili smo izdanje Sorbeta, funkcije za proveru tipa za Ruby. Ova priča opisuje integrisanje provere Sorbet tipa u Ruby gem-u. VLADIMIR DEMENTYEV

Automatizovan pregled koda za 27 jezika — Olakšajte pregled koda - Codacy automatski označava greške, direktno iz Git-a. Prilagodite standarde o pokrivenosti, dupliranju, složenosti i kršenju stila. Upotrebite ga u oblaku ili na privatnim serverima. Isprobajte ga besplatno. CODACY SPONSOR

Da li bi eksperimentalne Ruby funkcije trebale da budu isključene prema podrazumevanom podešavanju? — Interesantan predlog za predstavljanje novih funkcija, kao što je pipeline operator, iza oznake funkcije koja je opciona (slično kao što radi Node.js). Vredi pročitati ovu diskusiju. RUBY ISSUE TRACKER

Upravo sam kreirao ++ operator inkrementiranja za Ruby — Implementiranje operatora inkrementiranja ++ je bilo mnogo teže nego što sam očekivao i bila je potrebna detaljna analiza da bih to uradio. (via this patch). JESÚS BURGOS MACIÁ

Poslovi

Pišite Ruby. Spasite živote — Ruby/JS programeri: pomozite nam da izgradimo platformu za analizu genoma i spasite živote teško bolesne dece. DIPLOID

Viši softverski inženjer (Santa Barbara ili udaljeno) — Pridružite se timu gde svako teži da konstantno poboljšava svoje znanje o alatkama za razvoj softvera, praksi i procesima. INVOCA

Oglasite posao na Vettery-u — Vettery je specijalizovan za tehničke uloge i potpuno je besplatan za korisnike koji traže posao. VETTERY

Članci i tutoriali

Priprema sopstvenog leksera šablona u Ruby-u — Praktičan vodič za izgradnju osnovnog leksera (deo analize dolazi kasnije) kao načina implementiranja sopstvenog templating jezika (u ovom primeru podskupa Mustache). Neće mnogi od vas trebati to da urade, ali je dobro znati kako. BENEDIKT DEIKE

Rails 6 dodaje podršku za ovlašćenja za više okruženja — Ovlašćenja koja pripadaju različitim okruženjima sada mogu da budu sačuvana u posebnim fajlovima sa sopstvenim ključem za šifrovanje. BERIN LARSON

Rubyista u šetnji kroz Elixir...sa iznenađujućim rezultatima — Izađite iz svoje zone konfora i pridružite nam se dok upoređujemo module u Elixiru nasuprot Ruby-a. HONEYBADGER SPONSOR

Primeri besmislenih tipova RSpec testova — Neki testovi jednostavno ne treba da budu napisani. JASON SWETT

Danger On Rails: Neka roboti izvrše pregled koda umesto vas! — Danger pokreće neke “uobičajene zadatke pregleda koda” u CI procesu, što je još jedan korak u Automating All The Things™. VLADIMIR DEMENTYEV

Kreiranje platne pozadinske komponente u aplikaciji pomoću Ruby i Roda — Ne viđamo mnogo tutoriala ili video snimaka za Roda, jednostavan radni okvir zasnovan na rutiranju za kreiranje HTTP servisa. SQUARE

Kako da pošaljete SMS tekstualne poruke u Railsu pomoću Twilio-a GO RAILS

Tehnike optimizacije Ruby On Railsa — Fokusiranje na bazu podataka i podešavanja upita zajedno sa keširanjem sadržaja i elemenata postavke. DMITRY ISHKOV

Rails 6 dodaje before? i after? u Date i Time — Nema više zbunjujućih < upoređivanja. AMIT CHOUDHARY

Kod i alatke

HTTP komplet alatki: snimite, pregledajte i istražite HTTP saobraćaj vaše Ruby aplikacije — Postoji verzija otvorenog koda i “pro” verzija. HTTP TOOLKIT

Slop: Jednostavna analiza opcije — Nije baš najpogodniji naziv za biblioteku, ali je odličan izbor za definisanje opcija aplikacije za komandnu liniju, koje će biti analizirane. LEE JARVIS

Prepolovite svoj Heroku račun, upotrebite Autoscale RAILS AUTOSCALE SPONSOR

Scallop: 'Ergonomski' omotač komandnog okruženja za Ruby — Nov projekat koji u suštini obezbeđuje idiomatski Ruby i objektno orijentisan način za pokretanje komandi putem komandnog okruženja i pristup njihovim rezultatima. FETLIFE

Black Candy: Samostalni server za strimovanje muzike — Izgradite sopstveni servis sličan Spotify-u pomoću Railsa i Stimulusa. AIDEWOODE

Stripe::Rails: Rails mehanizam za integrisanje pomoću Stripe-a SENGMING TAN