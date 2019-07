Ruby nedeljni pregled saveta. vesti, trikova, poslova

Pregleda (30 dana / ukupno): 119 / 119

Napredak u sažimanju GC-a u Ruby-u 2.7 — Ne, ovo nije kratak razgovor (u stvari, traje sat vremena, ali stvarni tehnički deo počinje u 15. minutu) ali Aaron, član oba glavna tima, Ruby i Rails, objašnjava šta je potrebno uraditi da bi se poboljšao Ruby sakupljač smeća ‘defragmentiranjem’ (ili ‘sažimanjem’) memorije koju Ruby koristi prilikom pokretanja. AARON PATTERSON

Fullstaq Ruby: Alternativna CRuby distribucija, optimizovana za produkciju —Ruby distribucija zasnovana na CRuby/MRI, koja je optimizovana za produkciono okruženje, kao što je upotreba popularnih Jemalloc i malloc_trim zakrpa. GitHub skladište. HONGLI LAI

Ruby procesi i niti: konfigurisanje veb servera — Pregled efekata povećanja niti nasuprot povećanja procesa nasuprot povećanja oba za performansu veb aplikacija. JAKE YESBECK

Upotreba više baza podataka sa aktivnim zapisima u verziji Rails 6+ — Rails 6 dodaje mogućnost za upotrebu više baza podataka u jednoj aplikaciji a zvaniči Rails Guide lepo opisuje ovu temu. RUBY ON RAILS GUIDES

Whenever 1.0: Cron poslovi, ali za Ruby — Whenever olakšava pisanje i raspoređivanje cron poslova pomoću Ruby DSL-a (na primer, every 3.hours do ...) koji su zatim konvertovani u cron sintaksu. JAVAN MAKHMALI

Članci & tutoriali

Skaliranje Ruby objekata servisa pomoću alatke LightService — Alatka light-service implementira Railway (ili bi možda neki rekli Interactor) šablon. RIAZ VIRANI

Ponovljiv proces, korak po korak, za pisanje Rails testova integracije pomoću Capybara — Ako imate TDD paralizu, ovo je korisno. JASON SWETT

Rails 6 dodaje Enumerable#index_with — Nema više map sa to_h. AMIT CHOUDHARY

Savet: Rails posrednički program za promenu nivoa evidencije prilikom pokretanja MATTIA ROCCOBERTON

Razlika između RSpeca, Capybara i Cucumbera — Namenjeno početnicima kojima su ove alatke u potpunosti nove. JASON SWETT

Pregled Node.js-a za ljubitelje Railsa — Ako ste korisnik Ruby-a i nikada niste koristili Node.js, ovaj članak će vam to malo pojasniti. CRAIG PHARES

Kako ja testiram JavaScript Rails aplikacije JASON SWETT

Kod & alatke

Izdat ubyGems 3.0.4 — 3.0.4 uključuje TruffleRuby podršku. Ogranak 2.7 takođe ima novo izdanje 2.7.10. RUBYGEMS BLOG

Timeliness: Brzo raščlanjivanje datuma/vremena za one koji vole da imaju sve pod kontrolom — Interesantna alternativa za time/parse za upotrebu formatiranih datuma (Chronic je i dalje odlična opcija ako vam je potrebna podrška za izvorni jezik). ADAM MEEHAN

reCAPTCHA 5.0: ReCaptcha pomoćne funkcije za Ruby aplikacije — Način da jednostavnije upotrebite Googleov popularni (ali često kontroverzan) CAPTCHA servis iz Ruby aplikacija, uključujući v2 i v3 varijante. JASON L PERRY

Shoryuken 5: Super efikasan Amazon SQS procesor za poruke zasnovan na nitima — Lepo je videti toliko zrelih, osnovnih Ruby biblioteka koje se u skorije vreme ažuriraju. PABLO CANTERO

fog 2.2: Biblioteka Ruby Cloud servisa — Način za upravljanje cloud servisima (skladištenje, DNS i tako dalje) na relativno apstrahovan, agnostički način. WESLEY BEARY AND CONTRIBUTORS

Phrasing: Omogućite administratorima da edituju fraze direktno u Rails aplikacijama INFINUM