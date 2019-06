Python nedeljni pregled

Pregleda (30 dana / ukupno): 105 / 105

Novosti



PEP 594 -- Uklanjanje “istrošenih baterija” iz standardne biblioteke

U ovom članku pronaći ćete listu standardnih modula biblioteke koje će biti uklonjeni iz standardne biblioteke. Moduli su uglavnom istorijski formati podataka i API-ji koji su zastareli već odavno, na primer, Mac OS 9 i Commodore.



Python u sledećem ažuriranju Windowsa 10

U sledećem ažuriranju Windowsa 10, mi (Microsoft) smo dodali "python.exe" i "python3.exe" komande koje su instalirane na PATH *prema podrazumevanom podešavanju* i otvorićemo Microsoft Store na stranici gde ćemo mi (Python core tim) publikovati naše projekte. Dakle, da bi čista mašina postala upotrebljiva Python instalacija, to je sada proces od 1-2 klikova ("python.exe" -> opens Store -> "Get it Free" -> "python.exe" sada funkcioniše!)

Članci, tutoriali i razgovori



Naučite Flask za Python

Flask je mikro veb radni okvir napisan u Pythonu. Klasifikovan je kao mikro radni okvir zato što ne zahteva posebne alatke ili biblioteke. Naučite kako da ga upotrebite u ovom ubrzanom tutorialu.



Prepisivanje Slack Python SDK-a

Naše putovanje u Python 3.



CNN, Deo 1: Uvod u Convolutional Neural Networks

Jednostavan vodič u kojem je opisano šta su CNN mreže, kako funkcionišu i kako da izgradite od nule u Pythonu.



Najbolje prakse nauke o podacima pomoću pandas biblioteke

U ovom detaljnom uputstvu, koje sam predstavio na PyCon 2019, upotrebićete pandas biblioteku da biste odgovorili na pitanja o podacima iz stvarnog sveta. Kroz svaku ovu vežbu naučićete važne veštine nauke o podacima kao i najbolju praksu za upotrebu pandas biblioteke. Do kraja ovog tutorijala ćete naučiti da koristite pandas biblioteku i tačno i efikasno odgovorite na pitanja o podacima.



10x brži Python bez Python Multiprocessing biblioteke

Brži Python bez restrukturiranja koda.



Kreirajte i publikujte Python pakete pomoću Poetry alatke

Poetry, alatka za pakete u Python-u nove generacije olakšava kreiranje i publikovanje Python paketa. Ovaj post vas vodi kroz promene koje sam ja izvršio za Flake8 Markdownov pyproject.toml i u osnovi koda da bih ga pripremio za publikovanje na PyPI-u, Python Package Indexu.



Kako gradimo sistem za preporučivanje muzike filtriranjem zasnovanim na sadržaju pomoću Pythona

Rezime Lambda Labs projekta koji je rezultirao veb aplikacijom za preporučivanje muzike pod nazivom MoodiBeats.com.



Tutorial: Analiza teksta u Pythonu za testiranje hipoteza

U ovom Python tutorialu ćete naučiti kako da izvršite analizu teksta i testirate hipoteze pomoću intervala pouzdanosti, da biste bili sigurni da su vaši zaključci značajni.



Vue + Django — Najbolje od oba frontenda

Pristup kombinovanja Vue Single File Components i Django Templatesa, obezbeđuje vam slobodu da koristite oba kada god je to potrebno u projektu.



Prepoznavanje slika u Pythonu pomoću TensorFlowa i Kerasa

Alatke Tensorflow i Keras se najčešće koriste za prepoznavanje/klasifikaciju slika. Ako želite da naučite kako da upotrebite Keras za klasifikovanje i prepoznavanje slika, iz ovog članka to možete da naučite.



Optimizacija pomoću Pythona: Kako da zaradite najviše novca uz najmanje rizika?

Pokazaćemo vam kako da primenite ekonomsku teoriju, koja je nagrađena Nobelovom nagradom, na berzi i da rešite problem optimizacije koji će se javiti pomoću jednostavnog Python programiranja.



Asinhroniz zadaci u Django-u pomoću Redisa i Celery-a

U ovom tutorialu objasniću vam zašto su redovi celery poruka važni i kako da iskoristite Celery zajedno sa Redisom u Django aplikaciji. Da bih predstavio specifičnosti implementacije, izgradiću minimalističku aplikaciju za obradu slike koja generiše umanjene prikaze slika koje korisnici šalju.



Zašto bi sintaksa Python klase trebala da bude drugačija

Interesantni projekti, alatke i biblioteke



videoflow

Python radni okvir koji olakšava brz razvoj složenih aplikacija za analizu video snimaka i drugih aplikacija zasnovanih na serijama u višeprocesnom okruženju.



kopf

Kopf —Kubernetes Operator Pythonic Framework— je radni okvir i biblioteka koja olakšava razvoj Kubernetes operatora, samo u nekoliko linija Python koda.



colabtools

Python biblioteke za Google Colaboratory.



flashfocus

Jednostavne animacije za fokusiranje za upravljače prozorima.



zincbase

Baza znanja o umetnosti.



minimalRL

Implementacije osnovnih RL algoritama sa minimalnim linijama koda! (pytorch based)



WaveVAE

Pytorch implementacija WaveVAE-a ("Parallel Neural Text-to-Speech")



Ring

Interfejs Python keša sa čistim API-jem i ugrađenom memcache & redis + asyncio podrška.



PugSQL

PugSQL je jednostavan Python interfejs za upotrebu parametarskog SQL-a, u fajlovima, sa bilo kojom SQLAlchemy podržanom bazom podataka.